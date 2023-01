Fa un incidente con l’auto appena rubata ad un vigilante: denunciato

Un uomo di circa 40 anni è stato denunciato per ricettazione dalla polizia municipale. Il tutto è nato da un sinistro stradale che lo aveva visto protagonista poco prima a bordo di un'auto appena rubata in zona ospedale

di Giacomo Niccolini

Stava viaggiando a bordo di un’auto che era stata appena rubata ad un vigilante. La macchina privata della guardia giurata era stata sottratta in zona ospedale qualche minuto prima quando, intorno all’ora di pranzo in via De Larderel, è stata protagonista di un incidente. A bordo un uomo di circa 40 anni, italiano, che aveva appena tamponato una macchina all’altezza del tribunale. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale i quali alla richiesta di patente e libretto hanno soltanto trovato per tutta risposta imbarazzo e silenzio.

L’uomo alla guida infatti non aveva con sé alcun documento e, anzi, risultava schivo e impaziente di poter uscire da quella situazione.

Così gli agenti, in maniera perspicace, hanno subito capito che qualcosa non quadrava e lo hanno accompagnato in centrale in piazza del Municipio per risalire alla sua vera identità. In seguito ai controlli effettuati è stato appurato come l’auto fosse di fatto, come detto, rubata ad una guardia giurata pochi minuti prima del sinistro e come lui avesse dei precedenti penali.

L’uomo, in assenza di flagranza di reato (ovvero il furto della macchina), è stato dunque denunciato “solamente” per ricettazione.

Condividi: