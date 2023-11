Fanno saltare il bancomat delle Poste, boato nella notte

Esplosione nel cuore della notte in via Costanza. Un forte boato ha svegliato i residenti del quartiere Salviano intorno alle una, una e un quarto di notte. A saltare in aria è stato il bancomat delle Poste. Sul posto, la mattina di sabato 25 novembre, i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e le indagini del caso.

Il bancomat è stato messo in sicurezza abbassando la saracinesca (come si vede nella foto) e delimitando la zona con dei nastri bianchi e rossi. L’ufficio postale è stato quindi costretto a chiudere i battenti.

