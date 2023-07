Fatte smontare 13 tende abusive alle spiagge bianche a Vada

Servizio congiunto svolto da questura, carabinieri, municipale, finanza e guardia costiera. Smantellate 13 tende (multa di 200 € a persona ai presenti) e una struttura con pali in legno e teli in tessuto e plastica utilizzata per bivacco da persone al momento non presenti

Nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo del territorio la questura di Livorno ha disposto nella mattinata del 30 luglio un servizio interforze finalizzato a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo alle spiagge bianche a Vada. Come si legge in un comunicato del 31 luglio l’intervento è stato effettuato con la Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, la Stazione Carabinieri di Rosignano Solvay, la Compagnia della Guardia di Finanza di Cecina e la Guardia Costiera di Vada. I controlli hanno consentito di accertare la presenza di circa 13 tende attrezzate con accessori da campeggio che sono state fatte smontare. Gli occupanti sono stati sanzionati con il pagamento di 200 € a persona. E’ stata smantellata, inoltre, una struttura con pali in legno e teli in tessuto e plastica, impiantata stabilmente sulla sabbia utilizzata per bivacco da persone al momento non presenti. Il costante monitoraggio dei luoghi interessati dagli insediamenti abusivi di tende da campeggio e i diversi servizi effettuati dall’inizio dell’estate hanno portato ad una sensibile diminuzione del fenomeno.

