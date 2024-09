Ferisce con il coltello un uomo durante una lite, la Municipale lo blocca

Domenica scorsa, intorno alle 18, personale della Polizia Municipale è intervenuto in piazza Garibaldi dove era stata segnalata una lite tra due uomini, di cui uno armato di coltello.

Uno dei due risultava ferito a causa dei colpi ricevuti ed è rimasto sul posto, l’altro si è dato alla fuga, è stato inseguito dagli agenti e raggiunto in Piazza Guerrazzi dove è stato definitivamente bloccato. Il coltello del quale si era sbarazzato è stato ritrovato poco dopo sotto un’autovettura.

Entrambi gli uomini sono stati accompagnati al pronto soccorso. L’aggressore, privo di qualsiasi documento d’identificazione, una volta dimesso dall’ospedale è stato sottoposto a fermo di identificazione ed accompagnato presso il Comando per ulteriori accertamenti.

Dalle verifiche effettuate anche tramite il sistema di rilevazione delle impronte digitali, l’uomo, straniero, è stato identificato e dagli approfondimenti sviluppati dalla Sezione di polizia giudiziaria-Investigativa del Corpo è emerso che era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova per reati pregressi.

L’uomo è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate e accompagnato al carcere delle Sughere per l’esecuzione della misura di custodia emessa dalla Autorità Giudiziaria.

