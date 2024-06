Ferisce con un coltello il compagno durante la lite, denunciata

Denunciata una 20enne per lesioni aggravate. Sul luogo della lite trovato un coltello da cucina insanguinato verosimilmente usato dalla donna per ferire il compagno. L'iniziale versione della donna, che aveva raccontato di una aggressione subita dall'uomo ad opera di sconosciuti, non ha convinto i carabinieri che hanno avviato le indagini

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Livorno la notte del 5 giugno sono intervenuti al pronto soccorso, attivati dai sanitari, dove era stato segnalato in ingresso un 28enne di origini nordafricane con una profonda ferita al petto. Sempre in ospedale i militari, oltre al ferito, hanno identificato la sua convivente, una giovane donna poco più che 20enne di origine africana, che manifestando un forte stato di agitazione avrebbe fornito una dinamica alla base della ferita del compagno non molto chiara, riconducendola ad una asserita aggressione da lui subita in piazza della Repubblica poco prima ad opera di sconosciuti aggressori.

Tuttavia, le successive indagini nel giro di poco tempo hanno portato i carabinieri a capire che la ricostruzione della donna non era perfettamente aderente con una verosimile ricostruzione cronologica degli eventi. Fondamentale il sopralluogo sulla scena del crimine eseguito con cura la stessa notte dei fatti che ha consentito di recuperare, repertare e sequestrare un coltello da cucina insanguinato, trovato sul marciapiede, verosimilmente usato per ferire il giovane. Così come fondamentali sono state le registrazioni del circuito cittadino di videosorveglianza. Dopo avere messo a sistema tutti gli elementi raccolti, prosegue la nota stampa, il quadro completo sulla vicenda ha disvelato che nella tarda sera del 5 giugno non ci sarebbero stati ignoti aggressori bensì si sarebbe trattato di una animata lite fra i due fidanzati nel corso della quale la donna avrebbe utilizzato e colpito il compagno proprio con un oggetto riconosciuto poi essere un coltello che la stessa avrebbe poi gettato in terra prima di scappare. All’esito di tutti gli accertamenti condotti i carabinieri hanno denunciato la donna a piede libero per lesioni aggravate ai danni del compagno dimesso il giorno successivo al ricovero con prognosi di 7 giorni.

