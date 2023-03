Ferisce due agenti della Municipale durante la liberazione di un alloggio occupato: arrestato

Un uomo è stato arrestato per avere ferito due agenti della Municipale durante l’operazione di liberazione di un alloggio Erp occupato senza titolo. Lunedì 27 marzo, i funzionari del Comune (Ufficio Casa) con l’aiuto della polizia municipale si sono recati nella zona della Leccia ad eseguire una decadenza di alloggio Erp.

Il provvedimento era relativo al mancato utilizzo e locazione a terzi dell’alloggio, ed era stato notificato circa un anno fa al vecchio assegnatario decaduto.

Durante l’esecuzione del rilascio, l’uomo, un cinquantenne italiano, dopo aver simulato l’accettazione del provvedimento, si è barricato in una stanza ed ha aggredito gli agenti con un tubo di ferro, causando lesioni a due di loro che sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Dopo essere stato immobilizzato con non poca difficoltà, l’uomo è stato accompagnato al Comando dove si è proceduto al suo arresto per la flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di martedì 28 marzo l’arresto è stato convalidato dal magistrato, con obbligo di firma alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana.

Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato gli agenti feriti e ha espresso a loro e al Corpo della Polizia Municipale la solidarietà dell’Amministrazione Comunale.

