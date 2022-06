Feriti nonna e nipote nello scontro auto-scooter

l tutto è accaduto intorno alle 15,30 di giovedì 16 giugno in corso Amedeo. Sul posto si sono portate due ambulanze della Misericordia di via Verdi e una della Svs

Una nonna stava viaggiando a bordo del motorino guidato dal nipote quando, per motivi ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato con una macchina. Il tutto è accaduto intorno alle 15,30 di giovedì 16 giugno in corso Amedeo. Sul posto si sono portate due ambulanze della Misericordia di via Verdi e una della Svs intervenuta in un primo momento perché di passaggio dalla zona. I volontari hanno prestato soccorso ai due malcapitati trasportandoli poi entrambi al pronto soccorso per traumi diffusi su tutto il corpo.

Condividi: