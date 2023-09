Ferito alla testa e con droga nei pantaloni: segnalato

La droga è stata sottoposta a sequestro

Fermato dai carabinieri in stato di alterazione nei pressi di piazza della Repubblica, l'uomo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza. Occultati nei pantaloni 0,55 grammi di cocaina e due dosi di hashish di 1,82 grammi detenuti per uso personale: segnalato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti in orario notturno tra il 13 e 14 settembre nei pressi di piazza della Repubblica per la segnalazione di una lite. Come si legge in un comunicato del 14 settembre, all’arrivo della pattuglia dell’Arma i militari hanno riscontrato esclusivamente la presenza di un uomo semi vestito, in stato di alterazione, con una vistosa ferita alla testa che metteva in pericolo la propria incolumità e quella di ignari passanti e automobilisti. Dopo aver fermato l’uomo, quest’ultimo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove i carabinieri lo hanno trovato in possesso, occultati nei pantaloni, di un involucro contenente 0,55 grammi di cocaina e di due dosi di hashish del peso complessivo di 1,82 grammi detenuti per uso personale. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 e la droga è stata sottoposta a sequestro.

