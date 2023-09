Ferito al braccio in via Buontalenti con un’arma da taglio

Stamattina i commercianti hanno notato del sangue sul marciapiede all'angolo con via del Cardinale

All'ospedale un 30enne straniero ferito, verosimilmente con un coltello, ad un braccio. Intervento di 118 e polizia

Intervento di 118 e polizia in via Buontalenti per un 30enne, straniero, ferito con un’arma da taglio al braccio, verosimilmente un coltello, nella serata dell’8 settembre in seguito ad un episodio di violenza che avrebbe visto coinvolte più persone. Stamattina i commercianti hanno notato del sangue sul marciapiede all’angolo con via del Cardinale. Da ricostruire la dinamica. Al momento l’arma non è stata trovata.

