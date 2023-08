Ferito con un’arma da taglio alla schiena e al volto

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri due persone avrebbero avuto un alterco violento in seguito ad una discussione per motivi ancora da accertare. Sul posto la Misericordia di via Verdi

Un uomo di 47 anni di origini straniere è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 4 agosto in via Gazzarrini (zona piazza XX Settembre) dai volontari della Misericordia di via Verdi intervenuti sul posto con un’ambulanza fornita di medico del 118 a bordo. Il ferito presentava tagli da arma “bianca” (coltello o forse taglierino) alla schiena e al volto.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri due persone avrebbero avuto un alterco violento in seguito ad una discussione per motivi ancora da accertare. L’aggressore, però, avrebbe fatto perdere le proprie tracce dileguandosi dopo la lite. Trasportato al pronto soccorso in codice giallo la vittima dell’aggressione.

