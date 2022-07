Ferito nel corso di una lite in piazza Garibaldi

Nella foto l'ambulanza della Croce Rossa intervenuta in piazza Garibaldi

L'uomo ha riportato una ferita di circa 10 centimetri, forse colpito da una bottiglia di vetro, tra la spalla e il gomito. Sul posto Croce Rossa e polizia

E’ successo in piazza Garibaldi, poco prima delle 10 del 18 luglio, dove in base a quanto ricostruito un 33enne di origine zambiana è stato ferito al culmine di una lite con una donna. “Ha perso molto sangue – spiegano dalla Croce Rossa intervenuta con una ambulanza senza medico – lo abbiamo medicato sul posto e poi trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso. E’ stato un amico a farci da traduttore”. L’uomo ha riportato una ferita di circa 10 centimetri, forse colpito da una bottiglia di vetro, tra la spalla e il gomito. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

