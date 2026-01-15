Fermata a Firenze con 35.000 euro di gioielli dopo la truffa a Livorno

Fondamentale la collaborazione del capotreno che ha segnalato a bordo del treno partito da Livorno la presenza di una donna corrispondente alla descrizione. Alla stazione di Santa Maria Novella è stata fermata e denunciata

Denunciata in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per truffa aggravata una donna trovata in possesso di gioielli per un valore complessivo di circa 35.000 euro e 1.000 euro in contanti. L’episodio è emerso nell’ambito di un’attività di prevenzione delle truffe condotta dalla Questura di Livorno. La donna è stata notata mentre si allontanava frettolosamente dall’abitazione di un’ultranovantenne. Insospettiti, gli agenti hanno chiesto all’anziana se la conoscesse e lei ha riferito di essere stata raggirata con un falso racconto: la figlia avrebbe avuto un incidente e, per evitare il carcere, sarebbe stato necessario consegnare denaro e gioielli. Si tratta di un modus operandi ormai noto, si legge in un comunicato stampa del 15 gennaio, utilizzato da truffatori che negli ultimi tempi colpiscono anziani in diverse zone del territorio nazionale. Appresa la notizia, gli agenti hanno immediatamente diramato l’allerta prestando particolare attenzione ai treni in partenza da Livorno, soprattutto a un treno regionale diretto a Firenze Santa Maria Novella. Fondamentale la collaborazione del capotreno, che ha segnalato la presenza a bordo di una donna corrispondente alla descrizione fornita. Giunta a Firenze e in procinto di proseguire la fuga verso Napoli, conclude la nota stampa, è stata fermata dalla Polizia Ferroviaria. Durante il controllo nella borsa sono stati rinvenuti anelli, bracciali e collane e i contanti.

