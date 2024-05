Fermata alla guida di uno scooter sequestrato, denunciata

Già sanzionata per guida senza patente, guidava uno scooter sotto sequestro in quanto privo di copertura assicurativa. Per questo una cinquantenne livornese, fermata a bordo di uno Scarabeo da una pattuglia della Polizia Municipale per un controllo documentale in via de Larderel, è stata denunciata ai sensi dell’articolo 116 c.15 e 17 Codice della Strada per recidiva nella guida senza patente. Il mezzo le è stato confiscato, in quanto appunto già sotto sequestro perché privo di assicurazione.

