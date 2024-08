Fermata con due cellulari e due carte prepagate, denunciata

I cellulari e le carte sono risultati oggetto di furto, denunciata in stato di libertà per ricettazione una 41enne fermata dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto di una squadra di Intervento Operativo (SIO) in forza al 6° Battaglione Mobile “Toscana”, ha eseguito un articolato servizio cittadino. In questo contesto i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione una 41enne domiciliata a Livorno che nei pressi della stazione ferroviaria è stata trovata in possesso di due telefoni cellulari e due carte prepagate, oggetti risultati rubati, dei quali la donna non ha saputo giustificarne il possesso.

Inoltre sono stati fermati due uomini di origini straniere, di 22 e 29 anni, nei pressi di piazza Garibaldi. Il primo è stato sorpreso con 10 grammi di hashish, il secondo con poco meno di 1 grammo di marijuana e due pasticche di ecstasy per complessivi 1,26 grammi. Tutte le sostanze recuperate sono state sottoposte a sequestro. I due soggetti sono stati segnalati. Analoghi controlli proseguiranno interessando anche la provincia.

