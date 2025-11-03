Fermata un’auto con 5 giovani: a bordo strumenti da scasso e targhe rubate

I cinque giovani, tra i 20 e i 25 anni, sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le indagini hanno collegato il materiale a un furto ai danni di una ditta al Picchianti

Cinque giovani tra i 20 e i 25 anni, quattro uomini e una donna residenti tra Livorno e Pisa, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Stagno per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’indagine è scaturita da un controllo avvenuto nella notte di Ognissanti, si legge in un comunicato stampa del 3 novembre, quando una pattuglia ha fermato un’auto sospetta in via dell’Artigianato. A bordo, cinque giovani. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto una tronchese trancia cavi di circa 60 cm, una barra d’acciaio di 65 cm, targhe risultate rubate e 121 cavi di rame coibentato di varia misura che i giovani non hanno saputo giustificare. Le indagini hanno poi collegato il materiale a un furto avvenuto in estate ai danni di una ditta al Picchianti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I cinque sono stati denunciati in stato di libertà. Si precisa che, trattandosi di indagati, valgono per loro la presunzione di innocenza e le garanzie previste nella fase delle indagini preliminari.

