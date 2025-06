Fermati con seggiolino rubato e senza patente, due denunciati

Individuati vicino a un’auto rubata, avevano con sé un accessorio sottratto la notte prima. Lui non aveva mai preso la patente.

Sono stati fermati nei pressi di un centro commerciale con un seggiolino per bambini rubato e a bordo di un’auto sospetta: nei guai un uomo di 30 anni e una donna di 34, entrambi con precedenti, denunciati dai Carabinieri per ricettazione.

A notarli, due militari del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” liberi dal servizio, che si trovavano nei pressi del parcheggio del centro commerciale. La loro attenzione è stata attirata da un’Alfa Romeo Giulietta, simile a quella rubata la notte precedente. Poco dopo, hanno visto arrivare un secondo veicolo con a bordo la coppia, che si è avvicinata proprio alla Giulietta.

Insospettiti, i militari hanno deciso di intervenire e hanno richiesto il supporto di una pattuglia del NORM della Compagnia di Livorno. Viste le circostanze e i precedenti specifici dei due occupanti, è scattata una perquisizione personale e del veicolo.

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato in loro possesso un seggiolino per bambini risultato essere proprio quello sottratto dall’Alfa Romeo rubata. Inoltre, è emerso che l’uomo alla guida non era in possesso della patente, mai conseguita.

Alla fine degli accertamenti, i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di ricettazione. Per il 30enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. Il seggiolino è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre sono in corso ulteriori indagini sull’utilizzo dell’Alfa Romeo Giulietta.

Come previsto dalla legge, entrambi i soggetti sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

