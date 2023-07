Fermati in possesso di un’auto rubata: denunciata coppia

Un uomo di origini nordafricane di 45 anni ed una donna del genovese 34enne, a seguito di accertamenti che hanno consento di individuare gli stessi come coloro i quali avevano parcheggiato lì l’autovettura oggetto di furto, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ricettazione in concorso

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà una coppia di Livorno gravemente indiziata del reato di ricettazione di un’autovettura. Tutto è iniziato quando una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in via dei Funaioli per restituire un’auto, provento di furto, rinvenuta regolarmente parcheggiata in quella via.

Durante l’espletamento delle formalità legate alla restituzione dell’auto, al veicolo si sono avvicinate due persone, una delle quali, una donna, in possesso delle chiavi. Saliti a bordo ed intenzionati ad allontanarsi, i carabinieri sono prontamente intervenuti e li hanno bloccati ed identificati.

