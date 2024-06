Fermato a bordo di uno scooter con la droga, denunciato

L'uomo ha estratto dal borsello un piccolo involucro contenente della sostanza in polvere di colore bianco, ingoiandola, per poi cercare di divincolarsi. Dalla successiva perquisizione, sempre all’interno del borsello, trovati 19.87 grammi totali di hashish: denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza, le Volanti durante il controllo del territorio alle 2.30 circa di oggi 24 giugno hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino 1992 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato a bordo di uno scooter in via Fagiuoli. In un primo momento collaborativo al controllo, con una mossa fulminea ha estratto dal borsello un piccolo involucro contenente della sostanza in polvere di colore bianco, ingoiandola, nonostante gli agenti abbiamo cercato di bloccarlo. A quel punto, nel cercare di divincolarsi, ha strattonato i poliziotti che, con non poca fatica, sono riusciti a contenerlo. Dalla successiva perquisizione, sempre all’interno del borsello, sono stati trovati due involucri in cellophane trasparente contenenti hashish per 19.87 grammi. Da precisare che il procedimento non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

