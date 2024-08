Fermato al casello ma non aveva mai conseguito la patente. A bordo attrezzi da scasso

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, nella mattina di venerdì16 agosto, durante un posto di controllo all’altezza del casello autostradale, personale delle volanti ha fermato una vettura Fiat Panda, di colore bianco, con a bordo due uomini

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, nella mattina di venerdì16 agosto, durante un posto di controllo all’altezza del casello autostradale, personale delle volanti ha fermato una vettura Fiat Panda, di colore bianco, con a bordo due uomini.

Entrambe le persone erano sprovvisti di documenti e pertanto venivano condotti in ufficio per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti per risalire alla loro identità personale.

Gli accertamenti facevano emergere che il conducente, un giovane di 21 anni di Pescia, è risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita, nonché con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il giovane trovato in possesso di grossi cacciaviti e chiavi è stato indagato in stato di liberta per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Il passeggero, minorenne di Roma, in compagnia dell’indagato in quanto a suo dire i suoi genitori si trovavano in Croazia, veniva collocato in una struttura idonea.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©