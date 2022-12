Fermato con 37 dosi di “coca” addosso: arrestato

Nella foto, diramata dalla questura, il materiale sequestrato al tunisino arrestato dal personale dell'U.P.G.S.P diretto dal vice questore Francesco Falciola

L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 33enne è stato fermato dai poliziotti intorno alle 15,30 di lunedì 26 dicembre

Un uomo, tunisino del 1989, è stato fermato dalle volanti della polizia, coordinate dal vice questore Francesco Falciola, con indosso 37 dosi di cocaina suddivise in altrettante bustine in cellophane termosaldate e 1600 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti.

La direttissima nei suoi confronti è stata programmata per la giornata del 27 davanti al gip del tribunale penale di via Falcone e Borsellino. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 33enne è stato fermato dai poliziotti intorno alle 15,30 di lunedì 26 dicembre.

