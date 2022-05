Fermato con 7 bottiglie di vino rubate dal valore di 200 euro

E' stato fermato dal personale di sicurezza del supermercato Esselunga di viale Petrarca intorno alle 15,30 di lunedì 2 maggio con sette bottiglie di vino di Chianti, dal valore di 200 euro, non pagate

Mediagallery

Uno straniero, con alcuni precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dal personale di sicurezza del supermercato Esselunga di viale Petrarca intorno alle 15,30 di lunedì 2 maggio con sette bottiglie di vino di Chianti, dal valore di 200 euro, non pagate.

L’uomo stava cercando di portarle fuori nascondendole in una borsa. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti delle volanti che hanno prontamente fermato la persona, portato in questura per accertamenti, e denunciato per furto.