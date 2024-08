Fermato con addosso 50 grammi di hashish. In casa droga nascosta nel wc

Nei guai tre giovani livornesi. Uno è finito in manette per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due denunciati a piede libero

Alle 20 circa del 23 agosto gli agenti della Sezione Volante transitando in via Mameli hanno notato un ragazzo di circa 30 anni che alla vista della pattuglia ha sgranato lo sguardo girandosi dal lato opposto. Considerato il movimento sospetto del soggetto i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo.

Pertanto, dopo aver parcheggiato il mezzo di servizio in una via perpendicolare si sono diretti a piedi verso il ragazzo il quale non avendo notato la loro presenza stava entrando all’interno di uno stabile. Approfittando del portone lasciato aperto, anche l’equipaggio della Volante si è introdotto all’interno del condominio e dopo poco si è imbattuto nel giovane che, uscito da un appartamento, si è diretto verso l’uscita dello stabile provando a fuggire.

Lo stesso ha opposto resistenza sbracciando, tirando calci e tentando di rialzarsi per continuare la fuga ma con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo definitivamente con le manette di sicurezza.

Nel frattempo è stato richiesto ausilio di altre pattuglie. Gli operatori hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane, che, a seguito di identificazione risultava essere livornese del 2000, e rinvenivano all’interno del marsupio che aveva a tracolla un bilancino di precisione sporco di sostanza solida di colore marrone, un panetto di sostanza solida di colore marrone contenuta in carta plastificata trasparente dal peso complessivo di gr. 49.88 che a seguito di accertamenti tecnici risultava essere stupefacente del tipo hashish e 100 euro in banconote.

Considerato quanto emerso, mentre un equipaggio della Volante ha provveduto ad accompagnare il livornese negli uffici della Questura, gli altri due equipaggi sono andati all’interno dell’abitazione dove si era recato il giovane fermato. All’interno vi erano altre due persone, anch’esse livornesi, uno del 1995 e l’altro del 2000. Incastrata all’interno del wc è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente pari a complessivamente gr 2,55 di hashish e gr 1,20 di olio di hashish.

Pertanto anche questi ultimi venivano accompagnati in Questura. Dai successivi accertamenti è risultato che i tre avevano numerosi precedenti di Polizia per varie tipologie di reato ma principalmente per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, inoltre uno aveva in atto una misura alternativa della libertà controllata ed uno la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.

Per quanto sopra il primo fermato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli altri due deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

