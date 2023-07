Fermato con droga e spray al peperoncino, arrestato

Una squadra volante della polizia lo ha fermato all’angolo tra via Garibaldi e via Palestro sul ciglio della strada a bordo di uno scooter rubato: arrestato per detenzione a fini di spaccio e denunciato per ricettazione

Una squadra volante della polizia ha fermato all’angolo tra via Garibaldi e via Palestro un uomo, fermo sul ciglio della strada, a bordo di uno scooter (che risulterà rubato). Lo straniero, classe 1993, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 52,25 grammi di cocaina, 87,99 di hashish, spray al peperoncino, bilancino di precisione e circa 1.240 € in contanti. Il tutto è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e portato in carcere in attesa di convalida. Inoltre è stato denunciato per ricettazione.

