Fermato con la “coca” a 24 anni: denunciato e allontanato

Lo straniero è stato trovato in possesso di 4,76 grammi di sostanza stupefacente risultata essere poi cocaina. La droga era già suddivisa in 15 involucri di cellophane pronti per lo smercio

E’ stato fermato nella serata di domenica 11 settembre in via Mayer dalle volanti della polizia di Stato e denunciato per il reato di detenzione ai fini spaccio un marocchino del ‘98, privo di documenti, in quanto trovato in possesso di 4,76 grammi di sostanza stupefacente risultata essere poi cocaina. La droga era già suddivisa in 15 involucri di cellophane pronti per lo smercio. La polizia ha inoltre sequestrato un cellulare in suo possesso utilizzato anche probabilmente per il commercio illecito. Lo straniero è stato denunciato ai sensi art. 73 DPR309/90 e munito dell’ordine del questore Massucci di allontanarsi dal territorio nazionale.

