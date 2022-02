Fermato con un etto di cocaina addosso: arrestato

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 33enne tunisino in via Fagiuoli all'angolo con via del Platano trovato con 100 grammi circa di cocaina addosso

E’ stato fermato e addosso aveva un panetto di cocaina di un etto circa. E’ per questo motivo che, in seguito ad un incremento dei controlli in strada, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 33enne tunisino in via Fagiuoli all’angolo con via del Platano. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in suo possesso ha fatto così scattare le manette ai suoi polsi.

Gli agenti lo hanno dunque portato al carcere delle Sughere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella giornata di martedì 22 febbraio l’arresto è stato convalidato dal giudice per l’indagini preliminari del tribunale di Livorno il quale ha disposto che l’arrestato rimanesse in prigione in regime di custodia cautelare.