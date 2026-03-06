Arrestato con la refurtiva tra le mani. Il negoziante: “Bravissimi”

"Ho sentito un forte rumore alla vetrina. Poco dopo è entrato un maresciallo riportandomi l'articolo rubato". L'uomo, 55 anni, era stato bloccato da alcuni carabinieri in borghese

“Li ho già ringraziati personalmente. Li ringrazio volentieri anche pubblicamente: sono stati bravissimi”. Luca, titolare di Arca in via Marradi, si congratula con i carabinieri per il tempestivo intervento che gli ha permesso di recuperare la refurtiva, un servito da 24 posate del valore di 79 €, dopo il furto subito nel negozio Arca Outlet. “Erano le 18.45 e mi trovavo dietro al bancone quando ho sentito un forte rumore alla vetrina – spiega il negoziante, che ringraziamo per la disponibilità, raccontando quanto accaduto mercoledì 4 marzo – Sono andato a controllare ed era tutto a posto. Sono ritornato al bancone e poco dopo è entrato un maresciallo dei carabinieri in borghese mostrandomi l’articolo e chiedendomi se appartenesse al nostro negozio”. L’uomo era stato sorpreso dai militari con la refurtiva ancora tra le mani ed era stato inseguito e arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Durante la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di una tronchesina, di un coltello lungo 16 centimetri e di merce verosimilmente sottratta anche da altri negozi della zona che sarà restituita ai legittimi proprietari dopo le necessarie verifiche. Nel corso dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato e al soggetto, italiano, 55 anni, noto per precedenti episodi simili, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©