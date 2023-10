Fermato in auto con un attrezzo multi-uso con lame, denunciato

Foto inviata dall'Arma insieme al comunicato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, soprattutto in orario serale e notturno finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere un 50enne livornese. Come si legge in un comunicato del 25 ottobre i militari, mentre si trovavano tra i quartieri Shangai e Corea, hanno notato un’auto che incrociando la “gazzella” ha rallentato e accostato senza apparente motivo. Superata dalla pattuglia, la vettura è ripartita subito dopo acuendo i sospetti dei militari. Fermato e controllato, il guidatore è stato trovato in possesso di un attrezzo multi-uso in metallo dotato di lame sul cui porto non è stato in grado di fornire alcuna motivazione e pertanto l’attrezzo è stato sottoposto a sequestro.

