Fermato in stato di agitazione davanti alla questura

L'uomo, straniero, verrà denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Una volta fermato è stato accompagnato al pronto soccorso

Un uomo, straniero, verrà denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato fermato stamattina in stato di agitazione davanti alla questura, lato via Fiume. Inizialmente stava importunando poi la situazione è degenerata ed è stato necessario l’intervento delle volanti. Una volta fermato è stato accompagnato al pronto soccorso. Il fatto che si trovasse davanti alla questura è ritenuto casuale.

