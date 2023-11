Fermato in viale Petrarca in stato di ebbrezza e con la cocaina, patente ritirata e denuncia

All'uomo, 31 anni, è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,23 gr/l ed è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 160 €: denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e guida in stato di ebbrezza. In piazza XX un altro denunciato, 18 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Infine, segnalati alla Prefettura come assuntori due giovani di 25 e 26 anni

Nell’ambito dell’attività di controllo e prevenzione i carabinieri hanno eseguito un servizio a largo raggio nelle zone di piazza Attias, via Marradi, via Grande, piazza XX Settembre, piazza Mazzini nonché la zona Buontalenti e nei pressi di Porta a Mare. I carabinieri sono stati impegnati in attività di pattugliamento sia in uniforme che in abiti civili per contrastare fenomeni di “malamovida”.

Nel corso del servizio sono stati controllati e deferiti in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio due giovani di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine, di 18 e 31 anni. Il più giovane, controllato in piazza XX Settembre, è stato trovato in possesso di 12 involucri contenenti complessivamente 12 grammi di hashish e cocaina nonché la somma in contanti di 115 euro. Mentre al 31enne, fermato per un controllo in viale Petrarca alla guida della sua auto, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,23 gr/l. Ulteriori controlli effettuati nell’immediatezza hanno permesso ai militari di rinvenire 13 involucri contenenti complessivamente 4 grammi di cocaina, nonché 160 euro in contanti. Per quest’ultimo è scattato anche l’immediato ritiro della patente e il deferimento alla Procura della Repubblica di Livorno anche per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei medesimi controlli sono stati inoltre segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani italiani di 25 e 26 anni fermati in centro e sorpresi in possesso, rispettivamente, di 0,5 e 0,9 grammi di hashish.

