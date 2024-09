Fermato mentre cede lo stupefacente, denunciato

L'assuntore, 42 anni, è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanza stupefacente. Complessivamente il 14 settembre sono state controllate in centro circa 40 persone, di cui 16 straniere, e 4 veicoli

Il 14 settembre è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in centro da parte di due equipaggi della Squadra Mobile della Questura di Livorno e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Durante i controlli, in piazza della Repubblica è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente un cittadino del Gambia del 1998 “pizzicato” mentre stava cedendo 2,6 grammi di hashish ad un livornese 42enne; quest’ultimo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per uso di sostanza stupefacente. Dalla successiva perquisizione personale, il gambiano è stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente per un peso totale di 9,1 grammi. Complessivamente, sono state controllate circa 40 persone, di cui 16 straniere, e 4 veicoli. Elevata una contravvenzione al Codice della Strada. Il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

