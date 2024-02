Fermato mentre cerca di entrare con l’auto in piazza Cavallotti gremita di gente

Per evitare che l’automobilista accedesse all'area pedonale gremita di gente gli agenti della municipale hanno chiesto al conducente di un autocarro lì per caso di posizionarlo in modo da sbarrare l'accesso verso la folla. L'uomo alla guida dell'auto ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro: multato e denunciato

La mattina del 14 febbraio una pattuglia della Polizia Municipale impegnata nel controllo dell’area mercatale di piazza Cavallotti ha notato una vettura che viaggiava come se alla guida ci fosse una persona in stato di ebbrezza alcoolica. Come si legge in un comunicato stampa, per evitare che l’auto accedesse all’area pedonale gremita di gente creando pericolo, gli agenti hanno chiesto al conducente di un autocarro, che per caso si trovava in quella zona, di posizionarlo in modo da creare un impedimento per il soggetto al volante ed evitare che quest’ultimo proseguisse la marcia verso la folla. Gli agenti sono quindi riusciti a fermare l’auto in via della Coroncina, nel punto più prossimo al mercato, chiamando sul posto una ulteriore pattuglia di motociclisti della Polizia Municipale munita etilometro. L’automobilista ha rifiutato di sottoporsi al test e non ha mostrato documenti di riconoscimento. Essendo di nazionalità straniera, è stato condotto negli uffici del Comando per il fotosegnalamento e per la redazione degli atti necessari. Dai successivi controlli è risultato essere una persona regolare sul territorio. E’ stato pertanto sanzionato ai sensi art.180 c.d.s. che prevede una sanzione da 42,00 a 173,00 euro e una denuncia penale per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

