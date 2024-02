Fermato per un controllo ingoia lo stupefacente, denunciato

Una volta dimesso dall'ospedale, dove è stato curato piantonato dai finanzieri che lo avevano fermato, l'uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Sequestrati 2 etti di hashish e 300 €

Ennesimo intervento antidroga dei finanzieri del Gruppo di Livorno. Nel corso del pattugliamento delle zone centrali una pattuglia di Baschi Verdi ha individuato un soggetto che con fare sospetto, alla vista dei militari, tentava di dileguarsi. Raggiunto dai finanzieri, repentinamente l’uomo ha ingoiato un involucro e accennato inutilmente un tentativo di fuga. I militari lo hanno perquisito, trovando due panetti e mezzo di hashish e 300 euro, verosimile frutto di spaccio considerato che il soggetto risultava nullafacente e nullatenente.

La pattuglia si è peraltro preoccupata subito anche dello stato di salute del fermato chiedendo cosa avesse ingerito, apparendo comunque evidente si trattasse di stupefacente. Estremamente poco collaborativo e riottoso, l’uomo ha riferito di aver ingerito un pezzo di hashish tenuto in mano poco prima. A quel punto, per la salvaguardia della vita umana, è stato subito richiesto l’intervento di una ambulanza che lo portato immediatamente in ospedale anche perché iniziava ad accusare malessere. Giunto in ospedale, i medici gli hanno fatto tutte le analisi e trattamenti del caso sempre con la costante presenza e piantonamento delle Fiamme Gialle. La situazione si è protratta fino a tarda sera quando scongiurato ogni pericolo è stato dimesso dall’ospedale. Il fermato è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti con sequestro dell’hashish e dei soldi. Il tutto è stato oggetto di dettagliata notizia alla

competente Autorità Giudiziaria e le risultanze investigative dell’attività saranno verificate nel corso delle indagini preliminari del giudizio

diretto ad accertare la penale responsabilità dell’indagato.

Questo ulteriore risultato testimonia come le attività dei reparti livornesi della

Guardia di Finanza, coordinati dal Comando Provinciale Livorno, proseguano incessantemente a tutti livelli, dal contrasto al grande traffico di stupefacenti in porto, alla tutela dei cittadini nella quotidianità di tutti giorni.

