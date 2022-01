Fiamme in casa nella notte: soccorsa una famiglia dalla Svs

Paura per un incendio nella notte che ha coinvolto un appartamento in viale Italia. Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs per prestare soccorso ad una famiglia composta da babbo, mamma e due figlie.

La causa del rogo è da imputare probabilmente ad un cortocircuito generato da una televisione che, verosimilmente, ha poi coinvolto gli altri oggetti e l’altra mobilia presente nella casa.

Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sviluppatesi all’interno dei locali.

Visitata l’intera famiglia dai soccorritori, solo il padre è stato accompagnato in pronto soccorso, per fortuna non in gravi condizioni, a causa del fumo respirato sprigionatosi dal fuoco.