Fiamme in un capannone: Svs e vigili del fuoco sul posto

Nelle foto scattate sul posto dalla redazione di QuiLivorno.it l'intervento dei vigili del fuoco e della Svs in via Andrea De Pazzi

di Giacomo Niccolini

Fiamme da un capannone in via Andrea De Pazzi, una strada traversa di via delle Cateratte tra piazza San Marco e l’inizio del quartiere della Venezia. L’incendio si è sviluppato poco prima dell’ora di cena, intorno alle 19,45 di mercoledì 14 dicembre.

Ad accorgersi del rogo è stata una squadra della Svs di passaggio dalla zona che ha notato del fumo alzarsi da uno dei caseggiati che costeggiano il fosso. Immediatamente i volontari, sfruttando un pertugio nella rete, sono entrati all’interno del cortile e, introducendosi con degli estintori dentro il magazzino abbandonato dal quale provenivano le fiamme, i volontari si sono sincerati che non vi fosse nessuno. Visto che le fiamme persistevano hanno dunque allertato i vigili del fuoco per richiedere un loro intervento.

I pompieri sono dunque arrivati con un’autobotte da via Campania e hanno domato le fiamme in pochi minuti per poi dedicarsi alla bonifica della zona confermando l’esito della prima perlustrazione: nessun ferito o intossicato.

