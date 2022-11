Fiamme nella notte: incendio in appartamento

Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze della Svs e le pattuglie dei vigili del fuoco i cui uomini, tramite l'autoscala, sono entrati in azione per spegnere le fiamme all'interno della casa dal quale proveniva la nube grigia

Paura in via Toscana, Coteto, intorno alle 23 di martedì 29 novembre quando del fumo denso si è alzato dall’ultimo piano di un palazzo a causa di un incendio che si è propagato all’interno di un appartamento (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il VIDEO dei soccorsi inviatoci da un nostro lettore).

Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze della Svs e le pattuglie dei vigili del fuoco i cui uomini, tramite l’autoscala, sono entrati in azione per spegnere le fiamme all’interno della casa dal quale proveniva la nube grigia. Sul luogo dell’incendio sono sopraggiunti anche i militari dei carabinieri.

Due le persone lievemente intossicate prelevate dai volontari per le cure necessarie a causa del fumo respirato.

Seguono aggiornamenti

Condividi: