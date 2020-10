Fiamme nella notte sotto al viadotto dell’autostrada

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di martedì 27 ottobre, intorno alle 23.45, in via Fossoli a Stagno per un incendio che ha coinvolto materiali di varia natura accumulati al di sotto del viadotto dell'autostrada A12

