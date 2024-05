Finanza, avvocato omette di dichiarare compensi per oltre 150.000 €

Le Fiamme Gialle hanno redatto un articolato verbale di constatazione, inviato alla Agenzia delle Entrate per la conseguente attività di accertamento e riscossione. Accertate violazioni IVA per oltre 70mila euro

Prosegue incessantemente la lotta all’evasione fiscale e alla tutela dei professionisti in regola e dei cittadini da parte delle Fiamme Gialle labroniche. Stavolta è il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a realizzare una significativa attività di contrasto e tutela dell’Erario.

Sulla base di elementi di analisi ed incrocio di informazioni e banche dati, come si legge in un comunicato stampa, i finanzieri labronici hanno individuato un avvocato, operante in Livorno e provincia, che ha omesso di

dichiarare al Fisco oltre 150mila di compensi e redditi percepiti, con connesse violazioni IVA per oltre 70mila euro. Il risultato, prosegue il comunicato stampa, è giunto a conclusione di una verifica fiscale nel corso della quale i militari hanno svolto “indagini finanziarie” richiedendo al professionista come previsto, sempre in costante e giusto contradditorio, le giustificazioni delle varie movimentazioni bancarie; tuttavia, per diverse movimentazioni l’avvocato non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione. In assenza di adeguata e corretta documentazione gli importi sono stati considerati ricavi/compensi non dichiarati al Fisco. Al termine dell’attività, le Fiamme Gialle hanno redatto un articolato verbale di

constatazione, inviato alla competente Agenzia delle Entrate, per la conseguente attività di accertamento e riscossione.

Dall’inizio dell’anno sono già oltre una dozzina le attività di controllo fiscale ed economico-finanziario portate avanti dai finanzieri in tutta la provincia nei confronti di professionisti di vari settori con contestazioni che nel complesso superano i 2 milioni di euro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©