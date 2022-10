Finanza, identificati 8 lavoratori in “nero”

Foto inviate dalla Finanza con il comunicato stampa

Operazione del ROAN: 15 lavoratori identificati lungo la Darsena Vecchia, 8 sono risultati in "nero" di cui 3 clandestini e 1 minorenne

Nel corso delle attività rivolte al contrasto del lavoro sommerso, i finanzieri della Stazione Navale di Livorno in sinergia con quelli del Gruppo di Livorno hanno eseguito una mirata attività di contrasto al lavoro “nero”. Al momento del controllo, si legge in un comunicato del 19 ottobre, i finanzieri hanno rilevato la presenza di vari soggetti intenti a lavorare sia a bordo di alcuni pescherecci che lungo l’adiacente banchina della Darsena Vecchia, intenti a smagliare le reti dopo la battuta di pesca. Al termine dell’attività, prosegue la nota stampa, è stato accertato che dei 15 lavoratori identificati al momento dell’intervento 8 erano lavoratori in “nero” in quanto privi di qualsiasi contratto di lavoro. Inoltre tre di essi sono risultati essere clandestini ed un altro a seguito di identificazione è risultato essere minorenne.

Le ulteriori indagini svolte hanno permesso di accertare le responsabilità penali dei relativi datori di lavoro, i quali sono stati immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. Le operazioni si sono svolte lungo la banchina dove è stato riscontrato un ambiente di forte degrado, pericoloso sia per i lavoratori che per gli utenti e pertanto è stato “notiziato” l’Ufficio Igiene e Sicurezza dell’ASL al fine di avviare le verifiche di competenza. L’attività condotta rientra in una più ampia azione a contrasto che si sviluppa quotidianamente per terra e per mare, sotto la costante direzione del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno e del Comando Provinciale di Livorno, al fine di contrastare i fenomeni illeciti. Fenomeni che vanno a ledere e deturpare il corretto svolgimento delle economie locali che, oltre ad avere un impatto negativo su tutta la città, producono una concorrenza sleale nei confronti dei pescatori rispettosi della legge.

