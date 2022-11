Finanza, in una settimana sequestrato quasi mezzo chilo di stupefacenti

Foto di archivio

Inoltre tre persone denunciate per droga e una decina segnalate al Prefetto. Controlli effettuati in tutta la città, in particolare Venezia, lungomare e Coteto

Non c’è solo l’attività operativa di alto livello che, ad esempio, ha portato al recente sequestro di 200 kg di cocaina nel porto di labronico. Nell’ultima settimana le Fiamme Gialle livornesi hanno svolto anche puntuali e ripetuti servizi in città, denunciando 3 persone, segnalandone un’altra decina al Prefetto e sequestrando complessivamente quasi mezzo chilo di stupefacenti tra hashish, cocaina, marijuana; sequestrati contestualmente anche 300 euro verosimile frutto di spaccio, un paio di bilancini e un coltello; ritirata anche una patente di guida. Diverse le attività di riscontro effettuate su segnalazione di cittadini. Impiegate 20 pattuglie, unitamente a Baschi Verdi e alle unità cinofile antidroga del Gruppo di Livorno. Controlli effettuati in tutta la città, ma in particolare Venezia, lungomare, Coteto. I tre denunciati per droga sono due italiani è uno straniero, maggiorenni.

Condividi: