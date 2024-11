Finanza. Omette di dichiarare al fisco oltre 10 milioni, scoperto commerciante

Dai riscontri economico-finanziari, bancari e da una analisi della documentazione fiscale contabile ed extracontabile è emerso che per tre anni l'imprenditore non ha dichiarato nulla al Fisco: contestate violazioni iva per oltre 2 milioni

Prosegue incessante in tutta la provincia labronica l’attività di polizia economico- finanziaria dei reparti del Corpo coordinati dal Comando Provinciale Livorno con la principale finalità di scovare, in tutti settori economici e professionali, le forme di evasione fiscale più consistenti e dannose. In questo contesto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria labronico, si legge in un comunicato stampa del 27 novembre, ha individuato un commerciante che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale. L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività con l’effettuazione di un accesso nell’esercizio. Le Fiamme Gialle, prosegue la nota stampa, hanno effettuato molteplici riscontri economico-finanziari, accertamenti bancari e una approfondita articolata analisi della documentazione fiscale, contabile ed extracontabile riscontrando che per tre anni l’imprenditore non ha dichiarato nulla al Fisco: oltre 10 milioni di redditi non dichiarati e connesse violazioni Iva per ulteriori 2 milioni. Le attività di polizia economico-finanziaria dei finanzieri proseguiranno (e molteplici sono già in corso) per perseguire queste forme particolarmente fastidiose e consistenti di evasione fiscale a tutela dei cittadini e degli imprenditori/professionisti che vivono e lavorano nel rispetto delle regole e dei principi sanciti, in primis, dalla Costituzione Italiana. In particolare dall’art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

