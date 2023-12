Finanza. Pnrr, controllate 40 imprese da inizio anno

Aderendo al ravvedimento operoso le 4 imprese hanno sanato la propria posizione pagando nel complesso F24 per oltre 500.000 euro. Ad oggi è di oltre 8 milioni di euro l'ammontare dei crediti d'imposta e dei finanziamenti PNRR oggetto di approfondimento da parte dei reparti del Corpo nella provincia di Livorno

Prosegue incessante l’attività di polizia economico-finanziaria svolta dalle Fiamme Gialle di Livorno e provincia nell’ambito dei vari progetti finanziati con Pnrr. Sotto il coordinamento del Comando Provinciale labronico è in corso un articolato piano di interventi nei confronti di varie imprese operanti nel territorio, volti a verificare la correttezza dei crediti d’imposta finanziati anche dal PNRR e indicati nelle prescritte dichiarazioni dei redditi per abbattere il proprio debito fiscale.

La selezione dei soggetti ispezionati, si legge in un corposo comunicato stampa, scaturisce da una strutturata attività di intelligence e matching tra le varie banche dati in uso al Corpo, nonché dallo scambio di informazioni con tutti gli Enti locali (ASL, Provincia, Comuni) con i quali sono stati realizzati quest’anno dedicati “protocolli d’intesa”. Finora le imprese controllate sono state oltre 40 su Livorno e provincia. In particolare, per 4 di queste è emerso come abbiano fruito di indebite compensazioni di crediti d’imposta complessivamente per oltre 500mila euro, in quanto risultati non spettanti in base ai presupposti previsti dalla normati va che ne disciplina il riconoscimento. I militari hanno focalizzato l’attenzione sui crediti d’imposta per la formazione del personale, rientranti nel Piano Nazionale Impresa 4.0, cofinanziato con fondi PNRR. Si tratta di una forma di incentivo fiscale che spetta a tutte le imprese residenti in Italia che vogliono investire sulla formazione e istruzione del proprio personale, indipendentemente dal settore economico, natura giuridica, dimensione e regime conta l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso“, che consente al contribuente di sanare tempestivamente la sua posizione, ma solo a fronte di un concreto ed immediato pagamento di quanto dovuto nelle casse dello Stato mediante F24: nei casi in esame sono stati complessivamente pagati al Fisco oltre 500mila euro. Ad oggi, è di oltre 8 milioni di euro l’ammontare dei crediti d’imposta e dei finanziamenti PNRR oggetto di approfondimento da parte dei reparti del Corpo nella provincia di Livorno. Le attività in argomento evidenziano lo specifico impegno del Corpo a tutela della legalità economico- finanziaria, sottolineando l’esclusiva e professionale competenza nel contrasto alle frodi in materia dell’Unione Europea) al fine di garantire la corretta agevolazioni pubbliche (nazionali destinazione delle ingenti risorse stanziate per sostenere famiglie oneste e imprese che operano nel rispetto delle regole.

