Finanza. Sequestrati centinaia di giocattoli contraffatti

Come si legge in un comunicato stampa delle fiamme gialle del 22 novembre, nel corso del mercato in via Grande di domenica 18 novembre i finanzieri hanno colto in flagranza un 40enne di origini senegalese, regolare sul territorio italiano, mentre vendeva centinaia di giocattoli e articoli contraffatti senza il rilascio di alcun documento fiscale e documenti di garanzia dei prodotti. Tutta la merce, per un valore complessivo di circa 3.000 euro, è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Sequestrati, tra gli altri, giocattoli contraffatti di noti marchi come Marvel e Pokemon (venduti a 10 euro a fronte di un prezzo medio normalmente previsto per la medesima tipologia di merce non contraffatta di 40/50 euro) e personaggi recanti marchi contraffatti come Avenger, Mario Bros e Sonic (venduti a 10 euro a fronte di un prezzo medio normalmente previsto per la medesima tipologia di merce non contraffatta di 30/35 euro). Prosegue dunque incessante l’attenzione delle Fiamme Gialle labroniche anche sul fronte della lotta alla contraffazione e alla vendita di prodotti fallaci e pericolosi, soprattutto laddove le merci in questione sono destinate ai bambini.

Nel ringraziare le fiamme gialle per l’operato svolto, fonti Confesercenti fanno sapere che il venditore denunciato non era un operatore del mercato.

