Finanza, sequestrati oltre 500 prodotti contraffatti sul lungomare di Castiglioncello e Rosignano

L’immissione in commercio della merce sequestrata (borse, occhiali, cinture, marsupi e portafogli) avrebbe illecitamente fruttato oltre 5.000 euro creando un danno alle attività economiche locali

In concomitanza con l’avvio della stagione estiva e la conseguente significativa affluenza di turisti nel litorale della Provincia, su indicazione del Comando Provinciale Livorno, tutti i reparti della Guardia di Finanza della provincia hanno intensificato le attività di controllo del territorio e di intelligence finalizzate ad individuare le aree a più elevato rischio per la rivendita di prodotti contraffatti, con l’obiettivo primario e strategico, di sequestrare merce illegale e risalire ed interrompere la catena produttiva e logistica dell’intera filiera di approvvigionamento, nell’ottica di tutelare le produzioni nazionali che si contraddistinguono in tutto il mondo per l’alta qualità. In questo ambito, i militari della Tenenza di Castiglioncello hanno intensificato servizi in divisa e borghese nei tratti di lungomare di Castiglioncello-Rosignano caratterizzati da maggiore affluenza turistica, ed i primi risultati non sono mancati: già nel primo weekend di luglio sono stati sequestrati oltre 500 prodotti contraffatti (borse, occhiali, cinture, marsupi e portafogli) recanti marchi riconducibili a note case produttrici, rinvenuti in zone limitrofe alla spiaggia, occultati in buche. L’immissione in commercio della merce sequestrata avrebbe illecitamente fruttato oltre 5.000 euro, creando un danno alle attività economiche locali in regola che vendono i veri prodotti, certificati e garantiti. La contraffazione e il commercio di prodotti falsi danneggia il tessuto economico, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese e ai lavoratori che rispettano le regole, oltre a costituire fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.

