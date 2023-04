Finanza: sequestrato 1 kg tra hashish cocaina e sostanza da taglio, arrestato 40enne

Foto di repertorio

Prosegue incessante la lotta agli stupefacenti da parte della Finanza con un altro significativo blitz antidroga: sequestrati anche 2 bilancini e centinaia di euro in denaro contante. "Cittadini primi attori di questi riscontri grazie anche alla loro collaborazione e alle loro segnalazioni"

Lotta agli stupefacenti, controllo economico del territorio e vicinanza ai cittadini. Ancora e sempre di più queste continuano ad essere le indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti delle Fiamme Gialle della provincia. E ancora una volta il Gruppo di Livorno porta a segno un altro importante colpo nella lotta agli stupefacenti nel capoluogo: sequestro di un chilo tra hashish, cocaina e mannitolo (sostanza da taglio), nonché 2 bilancini e centinaia di euro in denaro contante e arresto di un 40enne livornese. Queste le risposte “sul campo” da parte dei finanzieri, si legge in un comunicato del 13 aprile, a distanza di pochi da altri arresti e sequestri effettuati in città, nel porto ed in tutta la provincia. Un “giro di vite” che sta dando significativi risultati, prosegue la nota stampa, con i cittadini primi attori di questi riscontri grazie anche alla loro collaborazione e alle loro segnalazioni. Fondamentale l’attività svolta, giorno e notte, da tutte le Fiamme Gialle. Questa volta l’intervento è stato dei militari che svolgono servizio nel porto, i quali hanno notato due soggetti intenti a scambiarsi furtivamente qualcosa nei pressi del varco doganale Fortezza. I militari sono quindi intervenuti repentinamente, accertando sul momento la cessione di 34 grammi di hashish. Durante la perquisizione dello scooter di uno dei due all’interno è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 14 dosi di cocaina. Si procedeva quindi a perquisire anche l’abitazione del soggetto al termine della quale sono stati sequestrati ulteriori quasi 9 etti di hashish, diversi grammi di sostanza da taglio (mannitolo) e due bilancini di precisione. Il soggetto acquirente dello stupefacente, risultato essere un marittimo che lavora sui traghetti, è stato verbalizzato per violazione amministrativa.

