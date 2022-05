Finge di abbracciarla poi le strappa la collana

Le si è avvicinata parlando un accento straniero, spagnolo da quanto ha raccontato la vittima alla polizia, poi confondendola con alcuni discorsi l'ha abbracciata e infine le ha strappato la collana d'oro dal collo

E’ questo quanto accaduto intorno alle 11,30 di sabato 28 maggio in via Donnini (nella foto) davanti agli occhi di alcuni passanti. Uno in particolare è riuscito a vedere bene la scena descrivendo per filo e per segno la ladra agli agenti delle volanti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, che sono intervenuti sul posto in seguito alla chiamata effettuata al 112 per denunciare quanto accaduti. Secondo la descrizione fornita l’autrice di questo furto con destrezza sarebbe stata vestita di bianco, con dei capelli lunghi raccolti in coda, alta circa un metro e settantacinque centimetri con carnagione olivastra e un pancione da donna incinta che non è dato di sapere se vero o finto per camuffarsi meglio. Sul caso indaga la polizia.