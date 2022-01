Finge di essere stato rapinato: denunciato

Il finto rapinato è stato smascherato dalle telecamere di sicurezza e dagli investigatori della squadra mobile. Per l’episodio denunciato, che aveva creato clamore e grave allarme sociale, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di procurato allarme e simulazione di reato

I fatti risalgono a qualche sera fa, quando un livornese aveva contattato il numero unico di emergenza (il 112) segnalando di essere stato rapinato, poco dopo aver effettuato un prelievo bancomat, nel centro cittadino, da parte di due giovani che, dopo averlo minacciato con un coltello ed essersi impossessati dei 600 euro appena prelevati, erano fuggiti in sella ad uno scooter.

La volante, immediatamente intervenuta, si era subito sincerata delle buone condizioni fisiche del “malcapitato” e si era messa alla ricerca dei “rapinatori”, coinvolgendo anche gli investigatori della squadra mobile, i quali immediatamente avevano raccolto le immagini dei vari circuiti di videosorveglianza cittadina, sia pubblici che privati, esaminandoli attentamente.

Nel frattempo, la vittima della rapina aveva sporto denuncia, i cui contenuti, tuttavia, non trovavano riscontro nei filmati delle telecamere. Grazie alla loro esperienza, gli investigatori della squadra mobile, nutrendo forti dubbi sulla veridicità della dinamica dei fatti narrata dalla “vittima” sia nell’immediatezza che in sede di denuncia, avevano convocato nuovamente il “rapinato”, affinché descrivesse dettagliatamente l’accaduto.

Di fronte alle perplessità ed alle incalzanti domande rivoltegli dagli investigatori, l’uomo ha ammesso di essersi inventato tutto e, mostrandosi profondamente pentito del gesto sconsiderato, ha confessato di aver simulato la rapina.

