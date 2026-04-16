Finge incarico del tribunale per truffare un’anziana: arrestato dopo la colluttazione con la polizia

Si presenta come “Matteo” e tenta di farsi consegnare gioielli, poi spinge la vittima e prova a fuggire. Bloccato dalla Polizia dopo una colluttazione

Intervento della polizia in via Baciocchi dove era stata segnalata una presunta truffa ai danni di un’anziana. A dare l’allarme è stata la stessa donna, che, insospettita, è riuscita ad avvisare un vicino chiedendogli di contattare il numero di emergenza. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno individuato l’appartamento all’interno dello stabile.

Avvicinandosi alla porta, i poliziotti hanno sentito urla e rumori provenire dall’interno. Una volta sul pianerottolo, le richieste di aiuto erano ancora evidenti. Poco dopo, la porta si è aperta e gli agenti sono entrati nell’abitazione. All’interno si sono trovati di fronte a un uomo che, alla vista delle divise, ha tentato di scappare lungo le scale. Nello stesso momento, è stata notata l’anziana a terra, con la testa appoggiata al muro e in difficoltà, accanto a un oggetto contundente. L’uomo ha opposto resistenza con spintoni e calci, ma è stato bloccato al termine di una breve colluttazione.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’uomo si sarebbe presentato come “Matteo”, fingendosi un incaricato del tribunale. Con questa scusa, avrebbe chiesto di fotografare alcuni gioielli in oro, sostenendo che fossero legati a un’indagine su una presunta rapina collegata a un’auto intestata al marito defunto, circostanza che le sarebbe stata anticipata al telefono da un finto maresciallo.

La donna, già in passato bersaglio di tentativi simili, ha però capito subito il raggiro e ha finto di collaborare, riuscendo nel frattempo a far partire la richiesta di aiuto. Una volta dentro casa, però, l’uomo ha insistito con tono sempre più aggressivo per farsi consegnare l’oro. Al rifiuto dell’anziana, l’ha minacciata e spinta a terra.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo ha diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio ed è risultato anche irregolare sul territorio nazionale. Il telefono e l’auricolare che aveva con sé sono stati sequestrati perché ritenuti utili alle indagini. L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, tentata truffa ai danni di persona anziana e resistenza a pubblico ufficiale. Il procedimento è ancora in corso: le accuse dovranno essere verificate nelle sedi giudiziarie e solo una eventuale condanna definitiva potrà stabilire la responsabilità dell’indagato.

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