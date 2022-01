Fingono di vendergli la frutta e lo rapinano. Poi la fuga con mille euro

L'episodio è accaduto intorno alle 9,30 di martedì 11 gennaio in via Provinciale Pisana dove un anziano è stato raggirato e rapinato da due malviventi che hanno finto di vendere della frutta

La volante della polizia è stata chiamata ad intervenire, alle 9,30 di martedì 11 gennaio, in via Provinciale Pisana. L’allarme è scattato poiché un anziano aveva chiamato il 112 per riferire di due persone a bordo di un furgoncino, le quali, mostrandogli delle cassette di frutta da comprare per l’importo millantato di 10 euro, erano riuscite a portargli via la somma di mille euro. L’anziano infatti è stato rapinato. Come? Aprendo il portafogli per pagare la frutta è stato derubato da uno dei due malviventi delle banconote in contanti che aveva all’interno del borsellino: circa mille euro per l’appunto. Il finto commerciante è poi salito di fretta e furia a bordo del furgone ed è fuggito via a tutto gas con l’altro complice. Nell’atto di fuggire, per liberarsi della sua vittima, ha spinto l’uomo facendolo cadere a terra.