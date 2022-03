Finisce nel fosso dopo lo scontro

L'uomo alla guida è riuscito ad uscire dall'abitacolo da solo. Sul posto i volontari della Misericordia di Montenero

Paura in via Pian di Rota per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi intorno alle 11,30 di martedì 29 marzo. Uno dei due è finito nel fosso dopo lo scontro. Per fortuna il guidatore è riuscito ad uscire dall’abitacolo da solo. Sul posto i volontari della Misericordia di Montenero intervenuti prontamente sul luogo del sinistro che hanno prestato soccorso al ferito trasportandolo al pronto soccorso in codice giallo. Traffico a rilento per alcuni minuti.