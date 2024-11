Foglio di via obbligatorio del questore per un uomo autore di furti nei supermercati

L’ultimo episodio si è verificato a fine ottobre a Livorno. Il provvedimento amministrativo è stato emesso nei confronti di un cittadino tunisino del 1978 con precedenti per furto nei supermercati di varie provincie toscane

Tramite il personale della Divisione Anticrimine il questore Stellino ha emesso a carico di un cittadino tunisino del 1978, con precedenti di polizia per furto nei supermercati di varie provincie toscane, un foglio di via obbligatorio (FVO) dal comune di Livorno. L’ultimo episodio risale a fine ottobre quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di libertà l’uomo per furto all’interno di un supermercato in viale Petrarca. Visionando il sistema di videosorveglianza del supermercato gli agenti hanno notato il soggetto in questione, conosciuto in quanto autore di altri furti consumati all’interno di punti vendita in altre città, aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato per poi dopo aver preso un carrello posizionarci due buste iniziando a riempirle con merce di vario tipo. Il vigilante ha quindi riferito di aver notato il soggetto che con disinvoltura si è recato nei pressi del reparto ortofrutticolo, probabilmente con l’intento di oltrepassare i tornelli di ingresso. Vista però l’impossibilità di tale piano a causa del flusso dei clienti ha raggiunto le casse automatiche, oltrepassandole, senza pagare quanto riposto nelle buste in suo possesso per un valore di circa 350 euro, sfruttando l’uscita di un avventore. L’uomo, prosegue il comunicato stampa, è stato subito fermato in attesa dell’arrivo della volante che verificati i fatti lo ha accompagnato in caserma dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in quanto privo di qualsiasi documento di identificazione e denunciato in stato di libertà per furto. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

